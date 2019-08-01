«Большая угроза»: глава МИД Ирана объяснил новые санкции США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объяснил решение США включить его в санкционный список тем, что в Вашингтоне его считают «большой угрозой».

Ранее стало известно, что США ввели санкции против главы МИД Ирана, включив его имя в санкционный список против граждан Исламской республики.

«Причина, по которой США внесли меня в список, заключается в том, что я являюсь главным представителем Ирана во всем мире. Спасибо, что считаете меня большой угрозой своей повестки дня», - написал политик на своей странице в Twitter.

Мохаммад Джавад Зариф также уточнил, что введенные США санкции не окажут на него или его семью никакого влияния, поскольку «у меня нет собственности или интересов за пределами Ирана».