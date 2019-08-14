Минобороны: ракетоносцы Ту-160 совершили перелет на Чукотку

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта дислокации на аэродром Анадырь

Мероприятия проведены в рамках плановых летно-тактических учений под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, которые продлятся до конца текущей недели.

В учениях задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78. В ходе учений будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе.

Впервые стратегический российский бомбардировщик Ту-160 совершил посадку в аэропорту Анадыря на Чукотке в сентябре прошлого года.