Украинская автокефальная православная церковь прекратила свое существование

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование, став частью новой Православной церкви Украины (ПЦУ).

«29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных объединений была внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации», - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в парламентской газете «Голос Украины».

В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны. Также отмечается, что срок заявления требований кредиторами к УАПЦ - до 3 октября текущего года.

Напомним, в декабре прошлого года две неканонические украинские церкви - УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) - объявили об объединении и создании Православной церкви Украины (ПЦУ), которая в январе этого года получила томос об автокефалии.

Между тем раскольник и бывший глава неканонической УПЦ КП Филарет Денисенко отказался принимать томос об автокефалии ПЦУ. По его словам, три пункта в томосе «отбирают права» автокефальной церкви и делают УПЦ зависимой от Константинопольского патриархата.