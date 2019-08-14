Синоптики рассказали, в какие регионы РФ придет тридцатиградусная жара

В ближайшие два дня в районах Центрального Черноземья сохранится тридцатиградусная жара, однако погода будет неустойчивая, возможно выпадение осадков. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Европейская часть России распрощалась с арктическим холодом, и август начал отдавать долги по теплу. Сейчас русскую равнину накрывает волна теплого воздуха. Накануне здесь столбики термометров превышали отметку в +30 градусов по Цельсию. В ближайшие двое суток в Центральном Черноземье сохранится тридцатиградусная жара. Но погода ожидается неустойчивая, с высокой вероятностью кратковременных ливневых дождей и гроз. Из-за близости фронтальных разделов не обойдется и без дождей, которые могут сопровождаться раскатами грома, и за пределами Черноземья. Здесь из-за обилия облаков дневной прогрев воздуха окажется ниже, чем в Центральном Черноземье. Несмотря на то что температурный режим будет соответствовать середине августа, а местами и превышать норму на 2-3 градуса, преобладающий фон ночных температур на текущей неделе в нечерноземных областях ожидается в районе +11… +16 градусов, а в дневные часы не выше +18… +23», - объяснила Волосюк.

Синоптик также сообщила, что Москву и Подмосковье в ближайшее время ждет теплая погода, но, как и в случае с Черноземьем, в столичном регионе будут идти дожди.

«Ближайшей ночью к Москве подойдет фронтальная волна, в городе вновь пройдут дожди. Местами могут прогреметь грозы. Предстоящая ночь будет теплой с температурой +16… +18 градусов в Москве, +13…+18 градусов в Подмосковье. Завтра днем будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до +21… +23 градусов. По области до +25 градусов. Ночью температура воздуха в Московском регионе будет составлять +10… +15 градусов», - сказала ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Ранее синоптики сообщили, когда в Москву вновь вернется летняя погода.