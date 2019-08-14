Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Упрощение проверки на дорогах ОСАГО: как изменится жизнь водителей после нововведения

Лина Давыдова
14:09 14.08.2019
В упрощении процедуры проверки электронных полисов ОСАГО есть множество плюсов, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Упрощение процедуры проверки электронных полисов ОСАГО облегчит жизнь водителям. Так полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, такая возможность позволит водителю самому выбрать более удобный для него способ показать документ для проверки сотруднику ГИБДД. В то же время Шапарин усомнился в том, что переход на электронные носители поможет уменьшить процент фальшивых полисов ОСАГО, приобретаемых автолюбителями.

«Полис гораздо проще подделать бумажный просто потому, что бланки для печати этих полисов широко доступны, они везде продаются. И примерно на дорогах с поддельными полисами могут находиться до 5% автовладельцев. В дополнение еще как минимум к 5-7%, которые просто не покупают ОСАГО. Подделать электронную копию тоже можно, естественно, это не самая большая проблема. Другой вопрос, что навряд ли кто-то это будет делать. Не такая большая ответственность предусмотрена за езду без ОСАГО, чтобы нарываться на статью Уголовного кодекса про подделку документов. Проблем в данной ситуации особо не будет, а вот плюсы очевидны, потому что возить с собой дополнительную бумагу - это не самая удобная история. Единственное, нужно будет либо возить с собой электронную копию, либо инспектор должен будет смотреть через базу данных и проверять», - пояснил в комментарии «Звезде» Шапарин.

Также эксперт предположил, что для проверки электронных полисов сотруднику ГИБДД понадобится доступ в Интернет, но далеко не на всех дорогах России ловит Сеть. И с такими сложностями в ближайшее время будут сталкиваться водители.

«Интернет в нашей стране на дорогах есть далеко не везде. Часто стоит отъехать от крупного города, и практически сразу мобильный Интернет перестает работать. Поэтому, конечно, проверка будет доступна далеко не везде», - сказал Шапарин.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел РФ планирует упростить процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах. Согласно проекту закона автомобилист, который заключил договор в электронном виде, сможет показать при проверке как бумажный документ, так и электронный на устройстве или носителе. Сотрудник ГИБДД сможет проверить подлинность документа, запросив сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.08.2019, 10:42
Крымский мост побил новый рекорд трафика
Дата14.08.2019, 10:29
Российские зенитчики рассказали о самом сложном этапе конкурса «Чистое небо»
Дата14.08.2019, 00:24
«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 14:16
Шойгу представили разработки новых боевых роботов
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:09 В стране и мире
В театре Армена Джигарханяна не располагают информацией о госпитализации артиста
14:09 В стране и мире
Видео
Упрощение проверки на дорогах ОСАГО: как изменится жизнь водителей после нововведения
13:58 В стране и мире
Видео
Синоптики рассказали, в какие регионы РФ придет тридцатиградусная жара
13:45 В стране и мире
Украинская автокефальная православная церковь прекратила свое существование
12:59 В стране и мире
Поклонникам Дельфина сообщили о самочувствии музыканта после обморока
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Православные христиане празднуют Медовый Спас: что можно и нельзя делать в этот день
Не поможет: врачи оценили возможный эффект от 4-дневной рабочей недели
«Монстра снабдили крыльями»: загадочный «петроглиф» вблизи перевала Дятлова обеспокоил исследователя
Редкая мутация: ученые выяснили, какие люди наиболее склонны к раку
Бывшая жена экс-солиста «Отпетых мошенников» рассказала о его долгах
Не отставая от моды: Тарантино «прорекламировал» квартиру в Челябинске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.