Упрощение проверки на дорогах ОСАГО: как изменится жизнь водителей после нововведения

Упрощение процедуры проверки электронных полисов ОСАГО облегчит жизнь водителям. Так полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, такая возможность позволит водителю самому выбрать более удобный для него способ показать документ для проверки сотруднику ГИБДД. В то же время Шапарин усомнился в том, что переход на электронные носители поможет уменьшить процент фальшивых полисов ОСАГО, приобретаемых автолюбителями.

«Полис гораздо проще подделать бумажный просто потому, что бланки для печати этих полисов широко доступны, они везде продаются. И примерно на дорогах с поддельными полисами могут находиться до 5% автовладельцев. В дополнение еще как минимум к 5-7%, которые просто не покупают ОСАГО. Подделать электронную копию тоже можно, естественно, это не самая большая проблема. Другой вопрос, что навряд ли кто-то это будет делать. Не такая большая ответственность предусмотрена за езду без ОСАГО, чтобы нарываться на статью Уголовного кодекса про подделку документов. Проблем в данной ситуации особо не будет, а вот плюсы очевидны, потому что возить с собой дополнительную бумагу - это не самая удобная история. Единственное, нужно будет либо возить с собой электронную копию, либо инспектор должен будет смотреть через базу данных и проверять», - пояснил в комментарии «Звезде» Шапарин.

Также эксперт предположил, что для проверки электронных полисов сотруднику ГИБДД понадобится доступ в Интернет, но далеко не на всех дорогах России ловит Сеть. И с такими сложностями в ближайшее время будут сталкиваться водители.

«Интернет в нашей стране на дорогах есть далеко не везде. Часто стоит отъехать от крупного города, и практически сразу мобильный Интернет перестает работать. Поэтому, конечно, проверка будет доступна далеко не везде», - сказал Шапарин.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел РФ планирует упростить процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах. Согласно проекту закона автомобилист, который заключил договор в электронном виде, сможет показать при проверке как бумажный документ, так и электронный на устройстве или носителе. Сотрудник ГИБДД сможет проверить подлинность документа, запросив сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.