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Поклонникам Дельфина сообщили о самочувствии музыканта после обморока

Кирилл Кунецкий
12:59 14.08.2019
Накануне российскому музыканту Андрею Лысикову, известному под псевдонимом Дельфин, стало плохо на студии звукозаписи.
Поклонникам Дельфина сообщили о самочувствии музыканта после обморока
© Фото: dolphinmusic, instagram

Со здоровьем российского певца Андрея Лысикова, известного под сценическим псевдонимом Дельфин, уже все в порядке, он продолжает работу над новой пластинкой. Об этом сообщается сегодня на официальной странице исполнителя в Instagram.

Накануне появилась информация о том, что Лысикову резко стало плохо на студии звукозаписи в российской столице.

По словам директора и менеджера певца Владимира Теплякова, поводов для беспокойства нет. Между тем он не стал уточнять причины произошедшего.

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