Поклонникам Дельфина сообщили о самочувствии музыканта после обморока
Накануне российскому музыканту Андрею Лысикову, известному под псевдонимом Дельфин, стало плохо на студии звукозаписи.
© Фото: dolphinmusic, instagram
Со здоровьем российского певца Андрея Лысикова, известного под сценическим псевдонимом Дельфин, уже все в порядке, он продолжает работу над новой пластинкой. Об этом сообщается сегодня на официальной странице исполнителя в Instagram.
Накануне появилась информация о том, что Лысикову резко стало плохо на студии звукозаписи в российской столице.
По словам директора и менеджера певца Владимира Теплякова, поводов для беспокойства нет. Между тем он не стал уточнять причины произошедшего.