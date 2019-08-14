Поклонникам Дельфина сообщили о самочувствии музыканта после обморока

Со здоровьем российского певца Андрея Лысикова, известного под сценическим псевдонимом Дельфин, уже все в порядке, он продолжает работу над новой пластинкой. Об этом сообщается сегодня на официальной странице исполнителя в Instagram.

Накануне появилась информация о том, что Лысикову резко стало плохо на студии звукозаписи в российской столице.

По словам директора и менеджера певца Владимира Теплякова, поводов для беспокойства нет. Между тем он не стал уточнять причины произошедшего.