В США заявили об отсутствии планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе

США не планируют размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман.

«Даже если системы этого класса оружия и потребуются, то скорее всего они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе, а не в Европе», - уточнил Хантсман.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» дипломат также рассказал, что, по его мнению, Соединенные Штаты и Россия как крупнейшие ядерные державы обязаны продолжать диалог по вопросу контроля над вооружениями.

Напомним, 2 августа по инициативе американской стороны было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон объяснили это отказом Москвы выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения соглашения. РФ отвергает эти обвинения, поскольку технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров, и выдвигает США встречные претензии.