«Монстры» Чернобыля: в Сети показали фауну зоны отчуждения

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружены крупные грибы подберезовики. Фотографии грибов были опубликованы на официальной странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Специалисты признали, что размер грибов действительно увеличен, однако на самом деле это не является чем-то необычным.

«Подберезовики - в других местностях их еще называют березовик, бабка, козарик - могут иметь диаметр шапки 15-20 сантиметров», - говорится в сообщении.

© Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник, FB

При этом сотрудники заповедника напомнили, что на территории, которая пострадала от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, запрещено собирать и использовать в пищу фрукты, овощи, ягоды, грибы и другую растительность и продукты животноводства. Все вышеперечисленное также нельзя вывозить за пределы зоны отчуждения.

© Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник, FB

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На сегодняшний день она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.