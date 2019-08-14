«Монстры» Чернобыля: в Сети показали фауну зоны отчуждения
В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружены крупные грибы подберезовики. Фотографии грибов были опубликованы на официальной странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
Специалисты признали, что размер грибов действительно увеличен, однако на самом деле это не является чем-то необычным.
«Подберезовики - в других местностях их еще называют березовик, бабка, козарик - могут иметь диаметр шапки 15-20 сантиметров», - говорится в сообщении.
При этом сотрудники заповедника напомнили, что на территории, которая пострадала от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, запрещено собирать и использовать в пищу фрукты, овощи, ягоды, грибы и другую растительность и продукты животноводства. Все вышеперечисленное также нельзя вывозить за пределы зоны отчуждения.
Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На сегодняшний день она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.