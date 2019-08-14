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В Роскачестве рассказали правила выбора вареной колбасы

Тамара Астапенкова
00:50 14.08.2019
В организации рассказали какие Е-добавки допустимы в составе продукта, а какие нежелательны.
В Роскачестве рассказали правила выбора вареной колбасы
© Фото: Creativ Studio, Heinemann imagebroker.com, Globallookpress

Эксперты российской системы качества (Роскачество) рассказали по каким критериям нужно выбираться качественную и натуральную вареную колбасу, изготовленную по ГОСТу.

Эксперты пояснили, что перед выбором колбасного изделия нужно в первую очередь обратить внимание на холодильник, температура которого должна быть от 0 до 6 градусов по Цельсию включительно.

Далее специалисты Роскачества рекомендуют внимательно читать этикетку. Производитель обязан указывать на ней состав, срок годности, дату изготовления, пищевую ценность и условия хранения. По цвету вареная колбаса должна быть розовой или светло-розовой, упругой, без полостей и комочков. 

Если вареная колбаса была изготовлена по ГОСТу, то в ее составе должны быть следующие ингредиенты: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон), пишет РИА Новости.

Эксперты Роскачества допускают наличие в качественной вареной колбасе некоторых Е-добавок. Например, Е250 (нитрит натрия) - фиксатор окраски, Е300 (аскорбиновая Е301, Е304, Е306 - антиоксиданты.

Допускается наличие в составе Е331 (лимонная кислота), Е262, Е325, Е326, Е330 – эти добавки предотвращают развитие нежелательной микрофлоры в фарше. Е339, Е451, Е450, Е452 – стабилизаторы и регуляторы кислотности, которые повышают вязкость и плотность фарша. Разрешена и Е621 (глутамат натрия) – усилитель вкуса и аромата. Эксперты Роскачества отнесли к нежелательным добавкам в составе колбасы  Е120 (кармин) и Е252 (нитрит калия), которые могут оказывать канцерогенный эффект.

Ранее ученые Южно-Уральского государственного университета предложили изменить рецептуру знаменитого ржаного бородинского хлеба, добавив в него семена чиа и кунжута, улучшив таким образом пищевую ценность продукта.  

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