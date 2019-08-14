Греки задыхаются от смога: пожар на полуострове Эвбея уничтожает леса

Сильнейший природный пожар полыхает в Греции. Огнем охвачены пригород греческой столицы Афины Пеания и второй по величине в стране остров Эвбея.

Пламя уничтожило природный заповедник и движется к населенным пунктам, там объявлена эвакуация. В районе пожара объявлено чрезвычайное положение. Из-за сильного дыма остров Эвбея буквально погрузился во тьму. Ввиду плохой видимости спасателям пришлось перекрыть ряд дорог, чтобы избежать несчастных случаев. Густой смог мешает пожарной авиации.

Местные жители пытаются самостоятельно тушить пламя на подходе к домам, но безуспешно. Огонь распространяется слишком быстро из-за жары и ветра.

Власти Греции признались, что не контролируют ситуацию, и обратились за помощью к Европейскому союзу. А премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и вернулся в Афины.

Спецтехнику и пожарных на остров Эвбея направили Хорватия и Италия. Сейчас на месте работают 227 пожарных, 75 транспортных средств, группы пеших пожарных, армейского подразделения, отрядов добровольцев, шесть самолетов и шесть вертолетов.