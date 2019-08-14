В Федерации автовладельцев назвали фейком информацию о готовящемся в РФ запрете на использование старых автомобилей

Информация о готовящемся в РФ запрете на эксплуатацию старых автомобилей является вбросом. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

«Мы задаемся вопросами: чего хотят добиться авторы этой инициативы? Какие автомобили будут считаться старыми? На сегодняшний момент столько всего непонятного, что мы считаем: это фейковая новость, которая сделана как вброс для того, чтобы взбудоражить сообщество автомобилистов. Никакого отношения это к безопасности не имеет: все зависит от того как и кем эксплуатировался автомобиль. Все это достойно только нормального обсуждения...Правильно было бы сформулировать подход, который определял бы гарантийный срок службы автомобиля, а после этого уже говорить: эти автомобили подлежат утилизации, или у них гарантийный срок будет ограничен. Говорить о всех автомобилях, которые на сегодняшний момент выпущены, мне кажется неправильным, потому что автомобили отличаются и по классу, и по сроку службы, и по другим критериям», - заявил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что в комитете Госдумы РФ по промышленности предложили запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Соответствующая инициатива уже была направлена в Минтранс и Минпромторг.

Стоит отметить, что в России аналогичные инициативы появлялись и раньше, однако законами они не становились. Единственным исключением стал запрет на перевозки детей автобусами старше десяти лет.