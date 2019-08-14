Два мощных хлопка раздались в центре Луганска
На месте инцидента работают бригады МЧС и МВД Луганской народной республики.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
В центре Луганска раздались два мощных хлопка. Об этом говорится в сообщении МВД самопровозглашенной ЛНР.
По информации силовиков, вероятнее всего, инцидент связан с замыканием высоковольтного кабеля. Согласно предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают бригады МЧС и МВД Луганской народной республики.