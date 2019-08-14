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«Альтернатива» сообщила, что пропавший в Сирии лидер движения Олег Мельников жив

Роман Захаров
10:41 14.08.2019
Согласно публикации волонтеров в социальных сетях, Мельникову приходится скрываться от сирийских боевиков, в связи с чем он не выходит на связь.
«Альтернатива» сообщила, что пропавший в Сирии лидер движения Олег Мельников жив
© Фото: oleg___melnikov, vk

Лидер общественного движения «Альтернатива» Олег Мельников, который уехал в сирийскую провинцию Большой Идлиб и перестал выходить на связь, жив, но вынужден скрываться от местных боевиков. Об этом говорится в сообщении волонтерской организации, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

«Местные банды объявили награду за жизнь Олега (Мельникова - прим. ред.). В результате этого группе приходится скрываться в конспиративном месте», - сказано в сообщении.

Ранее помощник Олега Мельникова Максим Ваганов рассказал о цели поездки лидера волонтерского движения в Сирию.

«Цель - поиск семьи с детьми, возвращение их на родину», - заявил Ваганов в беседе со «Звездой».

Кроме того, по словам помощника Мельникова, лидер «Альтернативы» также стремился обнаружить сведения о состоянии сирийских военнопленных, удерживаемых боевиками.

Напомним, Мельников  должен был выйти на связь утром в четверг, 8 августа, однако сообщения от лидера волонтерского движения перестали поступать. К поиску пропавшего гражданина РФ сразу подключилось Посольство России в Сирии.

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