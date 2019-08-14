«Монстра снабдили крыльями»: загадочный «петроглиф» вблизи перевала Дятлова обеспокоил исследователя

В непосредственной близости к перевалу Дятлова, где в 1959 году погибла туристическая группа, обнаружен загадочный древний «петроглиф» дракона. Необычную находку удалось сделать исследователю-энтузиасту Валентину Дегтереву, который накануне опубликовал свою версию трагедии с туристами: благодаря «бракованному» фотоснимку ему удалось установить «следы» спецназа и изображение «мертвого космонавта», которые, по его мнению, причастны к гибели группы.

Дегтерев отмечает, что виртуальная находка с гибелью группы Дятлова напрямую никак не связана, однако «она интересна тем, что ничего подобного на Урале еще не находили».

«Обнаружил я ее на спутниковых фотографиях от 2004 года. Все снимки находятся в архиве сайта Google Earth. Нашел случайно, специально я ничего там не искал», - пишет исследователь в своем блоге.

По его словам, «петроглиф» изображен на горе в 20-ти километрах от печально известного перевала Дятлова.

© Google Earth, Валентин Дегтерёв, YouTube

«На ее вершине имеется петроглиф очень большого (порядка 100 метров) размера. Древний рисунок выложен из камней. Видимо видно его только с высоты, если его так и не нашли», - предполагает Дегтерев.

Он уточняет, что камнями выложены две прямые «фигуры», символизирующие деревья: сосны или кедры. Рядом с ними расположено некое «чудовище».

«Этот рисунок сохранился немного хуже, чем другие. Но контуры изображения, его детали видны неплохо. Рисунок так же длиной около 100 метров. На рисунке - древний дракон. Видна огромная пасть с клыками, мощный торс, хвост как у змеи, широкие лапы. При увеличение фотографии я увидел, что монстра снабдили крыльями», - добавил Дегтерев.

Исследователь пишет, что подобные изображение якобы видел «только у древних шумеров». При этом «дракон» якобы является выходцем из эпохи древнего мира.

«Никакие манси к его созданию, конечно же, не причастны. Он появился там задолго до того как они освоили эти горы и леса. Что это такое, мы никогда не узнаем. Но исследовать эти артефакты необходимо. Если это простая игра камней и света на фотоснимке, то ничего нового я не нашел. Если это нечто больше, то я открыл первый петроглиф огромного размера рядом с перевалом Дятлова», - пишет Дегтерев.

Вместе с тем исследователь задается вопросом: если действительно так называемый петроглиф изображает дракона, то откуда на Урале могли ходить легенды об этом чудовище.

«Откуда тут могли знать легенды о драконах? А если это и не дракон? Возможно, это чудовище больше похоже на динозавра. Но они вымерли миллионы лет назад, когда никаких людей на Урале еще не было. Или были? И динозавры, и уже разумные люди?», - размышляет он в своем блоге.

Валентин Дегтерев известен как любитель конспирологических теорий, которые не подтверждены научными фактами. На счету исследователя десятки различных версий гибели группы Дятлова, ни одну из которых к настоящему времени нельзя назвать достоверной.

Трагедия произошла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области, по предположениям специалистов, в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа туристов под руководством Игоря Дятлова, в состав которой входили девять человек, погибла при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время насчитываются десятки различных версий произошедшего.