Новый спасательный скафандр «Сокол-М» впервые покажут на МАКС-2019

Новый спасательный скафандр «Сокол-М» для экипажа перспективного российского космического корабля «Федерация» будет впервые представлен общественности на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Скафандр будет усажен в кресло «Чегет» в надутом состоянии. Макет самого кресла демонстрировался годом ранее на выставке МАКС-2018. Об этом сообщил агентству РИА Новости гендиректор и главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

По его словам, скафандр изготовлен в традиционных для спасателей белом и синем цветах. Поздняков также рассказал, что разработчики рассматривали идею сделать скафандр в оранжевом цвете, но потом от нее отказались.

Название тоже осталось традиционным, однако главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» не исключил, что к моменту завершения работ оно будет изменено.