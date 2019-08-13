Разведчики АрМИ-2019 прошли полосу препятствий в индийской пустыне

Участники конкурса «Отличники войсковой разведки» на АрМИ-2019 прошли полосу препятствий в индийской пустыне Тар. До выявления победителя в этом виде соревнований остался один этап.

Во время эстафеты участникам предстояло обойти замысловатые ловушки, датчики и мины-растяжки - одно неточное движение могло обернуться взрывом, поэтому каждый сантиметр приходилось проверять специальным щупом. После прохождения скрытых препятствий соревнующихся ждало стрелковое испытание «Разведывательная группа в засаде». Не обошлось на конкурсе и без курьезов: на полосу препятствий неожиданно вышла корова.

В конкурсе «Отличники войсковой разведки» принимают участие команды из восьми стран. Российские разведчики пока удерживают за собой второе место, лидерские позиции - у хозяйки конкурса, Индии.