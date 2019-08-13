В Париже возводят барьеры вокруг собора Парижской Богоматери

Полиция Парижа возводит барьеры вокруг собора Парижской Богоматери в преддверии начала работ по ликвидации загрязнения свинцом. В городе оцеплена вся улица Ситэ. Она будет закрыта на время работа как для проезда автомобилей, так и для пешеходов.

Очистка территории будет производиться с помощью специальных аппаратов высокого давления, которые позволяют эффективно убирать следы химических веществ. По данным специалистов, в районе более чем в 700 раз превышен уровень свинца.

Предположительно, работы продлятся около трех недель, после чего все дома и улицы вновь обследуют. Также жителей и туристов, которые долго находились в опасном районе, просят сделать анализ крови.

Пожар практически полностью уничтожил собор 15 апреля. В результате возгорания обрушились шпиль здания и крыша. В воздух попало несколько сотен тонн свинца, который осел в радиусе нескольких километров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Однако французские архитекторы считают, что подобные работы займут гораздо больше времени.