Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве. Такое заявление сделал глава управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев. При этом он добавил, что Атамбаев также обвиняется в других тяжких преступлениях.

«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», - сообщил Бейшекеев во время пресс-конференции.

Ранее председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил Алмазбека Атамбаева в подготовке госпереворота.

Напомним, вечером 7 августа в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ предпринял попытку проведения операции по задержанию Атамбаева, однако штурм был отбит его сторонниками. На следующий день силовики провели повторный штурм, в итоге политик сдался. Позже правоохранители начали силой разгонять собравшихся на площади Ала-Тоо людей. Согласно последним данным, за два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

В пятницу, 9 августа, Алмазбека Атамбаева заключили под стражу по меньшей мере до 26 августа 2019 года.