Китай ввел войска в район границы с Гонконгом
Согласно официальной версии, Пекин начал крупномасштабные военные учения.
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Китай вводит войска на границу с Гонконгом, где уже около трех месяцев проходят многомиллионные протесты. Колонны бронетехники и грузовиков растянулись на километры и перекрывают шоссе и городские улицы.
Официально в Пекине уверяют, что армия и другие подразделения специальных сил приступили к крупномасштабным учениям, которые никак не связаны с уличными беспорядками.
Ранее из-за новой волны протестов и массовой забастовки в аэропорту Гонконга пришлось отменить все рейсы. Тысячи митингующих ворвались в здание и парализовали работу. Пекин эту акцию назвал проявлением терроризма.
Протесты в Гонконге вспыхнули в начале июня из-за резонансного закона, который разрешает экстрадировать подозреваемых на материковый Китай.