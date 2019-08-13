Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Девять женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Восемь певиц и одна танцовщица утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 80-х годов. По их словам, оперный певец якобы пытался заставить женщин вступить с ним в интимную связь, обещая за это определенные роли, а в случае отказа «наказывал их профессионально».

Агентство AP утверждает, что оно опросило почти 30 сотрудников театра, которые подтвердили, что знаменитый оперный певец отличался неподобающим поведением и приставал к женщинам. Сам Доминго все обвинения отрицает.

«Я убежден, что все мои взаимодействия и отношения всегда приветствовались и были по обоюдному согласию», - сказал Доминго.

Отмечается, что ни одна из женщин не смогла предоставить реальных доказательств сексуального домогательства со стороны певца, поскольку все расследование AP основано лишь на устных показаниях.