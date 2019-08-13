Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке
|
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
12.08.2019, 09:38
Пострадавшие от паводка в Тулуне едва не взяли штурмом здание администрации
13.08.2019, 06:59
Защитить объект: лучшие кадры совместных учений военной полиции, Росгвардии и флота
12.08.2019, 11:25
Емельяненко запретили участвовать в боксерском турнире
05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
Выбор редакции
08:44 В стране и мире
Около 13% месячной нормы: на Москву надвигаются ливни
08:35 В стране и мире
Глава госкомитета нацбезопасности Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
08:26 В стране и мире
В России вступили в силу новые законы о фитнес-клубах и поиске пропавших детей
06:31 В стране и мире
«Правый анархизм»: на Украине рассказали об идеологии партии Зеленского
05:51 В стране и мире
Новая угроза: тайфун «Кроса» грозит Приморью наводнением
События дня
Популярное
«Не могу поверить»: видео с издающими неожиданные звуки гепардами стало хитом в Сети
Оззи Осборна признали генетическим мутантом
Ученые предложили улучшить бородинский хлеб
Чернобыльская «машина ядерного апокалипсиса» найдена в России
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Мощные и опасные: в США составили собственный рейтинг российских военных самолетов