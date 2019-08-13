Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спасшего детей при пожаре в Хабаровском крае мальчика наградили посмертно

Вера Чернышева
09:05 13.08.2019
Почти 80 тысяч человек подписали петицию с просьбой отметить подвиг маленького героя.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК "Звезда"

Погибшего при спасении детей в лагере «Холдоми» 11-летнего Алексея Мартыненко посмертно наградили орденом Мужества. С просьбой отметить подвиг ребенка к властям обратились жители Комсомольска-на-Амуре, где родился и вырос юный герой.

Петицию в Интернете с просьбой наградить мальчика подписали почти 80 тысяч человек. Поддержку идея получила не только у жителей Хабаровского края, но и у жителей других регионов страны. Указ о посмертной награде ребенка подписал президент России Владимир Путин.

Крупный пожар в детском палаточном лагере, унесший жизни троих детей, произошел в ночь на 23 июля. Ученик пятого класса лицея в Комсомольске-на-Амуре Алексей Мартыненко во время эвакуации бросился в загоревшуюся палатку на помощь девочкам. Мальчик получил серьезные ожоги и скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.08.2019, 09:38
Пострадавшие от паводка в Тулуне едва не взяли штурмом здание администрации
Дата13.08.2019, 06:59
Защитить объект: лучшие кадры совместных учений военной полиции, Росгвардии и флота
Дата12.08.2019, 11:25
Емельяненко запретили участвовать в боксерском турнире
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 14:16
Шойгу представили разработки новых боевых роботов
Дата09.08.2019, 12:43
Царские выплаты: во Франции вновь подняли вопрос об облигациях времен Российской империи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:24 В стране и мире
Видео
Пожар возле химзавода: во Владимире дотла сгорел пассажирский автобус
09:59 В стране и мире
Видео
В Париже возводят барьеры вокруг собора Парижской Богоматери
09:23 В стране и мире
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
09:18 В стране и мире
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
08:44 В стране и мире
Около 13% месячной нормы: на Москву надвигаются ливни
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Не могу поверить»: видео с издающими неожиданные звуки гепардами стало хитом в Сети
Оззи Осборна признали генетическим мутантом
Ученые предложили улучшить бородинский хлеб
Чернобыльская «машина ядерного апокалипсиса» найдена в России
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Мощные и опасные: в США составили собственный рейтинг российских военных самолетов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.