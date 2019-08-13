Спасшего детей при пожаре в Хабаровском крае мальчика наградили посмертно

Погибшего при спасении детей в лагере «Холдоми» 11-летнего Алексея Мартыненко посмертно наградили орденом Мужества. С просьбой отметить подвиг ребенка к властям обратились жители Комсомольска-на-Амуре, где родился и вырос юный герой.

Петицию в Интернете с просьбой наградить мальчика подписали почти 80 тысяч человек. Поддержку идея получила не только у жителей Хабаровского края, но и у жителей других регионов страны. Указ о посмертной награде ребенка подписал президент России Владимир Путин.

Крупный пожар в детском палаточном лагере, унесший жизни троих детей, произошел в ночь на 23 июля. Ученик пятого класса лицея в Комсомольске-на-Амуре Алексей Мартыненко во время эвакуации бросился в загоревшуюся палатку на помощь девочкам. Мальчик получил серьезные ожоги и скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.