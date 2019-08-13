Глава госкомитета нацбезопасности Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в подготовке госпереворота.

«Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота», - заявил глава ГКНБ во время пресс-конференции.

Опумбаев при этом добавил, что бывший президент заранее подготовился к столкновениям в своей резиденции. Об этом может свидетельствовать найденное в его доме большое количество оружия, а также то, что третий этаж жилья Атамбаева был укреплен как военный бункер.

Напомним, вечером 7 августа в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ предпринял попытку проведения операцию по задержанию Атамбаева, однако штурм был отбит его сторонниками. На следующий день силовики провели повторный штурм, в итоге политик сдался. Позже правоохранители начали силой разгонять собравшихся на площади Ала-Тоо людей. Согласно последним данным, за два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

В пятницу, 9 августа, Алмазбека Атамбаева заключили под стражу по меньшей мере до 26 августа 2019 года.