Около 13% месячной нормы: на Москву надвигаются ливни

Около 5-10 миллиметров осадков может выпасть в российской столице вечером во вторник, 13 августа, что приблизительно составляет 13% от августовской нормы.

«За сегодняшний вечер может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков. Норма для августа составляет 77 миллиметров», - заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Между тем ранее синоптики сообщили, что 14 августа столбики термометров поднимутся до отметки в 26 градусов, 15 августа - до 19-24 градусов. Начиная с пятницы и в выходные температура в дневное время установится на отметке 23-25 градусов выше нуля. В ночное время на протяжении всей недели температура не будет опускаться ниже 15-17 градусов.