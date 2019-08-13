В России вступили в силу новые законы о фитнес-клубах и поиске пропавших детей

В России с 13 августа начинают действовать несколько новых законов. Они призваны оградить жителей страны от мошенничества, помочь c поиском пропавших детей, а также улучшить сервис в фитнес-клубах.

Отныне при сделках электронную подпись владельца недвижимости можно использовать только с письменного согласия его самого. Написанное от руки заявление следует подавать в орган регистрации прав. Таким образом власти хотят свести к минимуму случаи мошенничества при купле-продаже квартир.

В России теперь также разрешено использовать геолокацию для поиска пропавших детей. Мобильный телефон или планшет, который оказался при себе у ребенка, может сыграть решающую роль в его спасении, считают законодатели.

Новый закон о фитнес-центрах устанавливает четкие обязанности для спортивных заведений. Например, им положено будет нанимать только квалифицированных тренеров и обеспечивать сотрудникам условия для повышения квалификации. Появились у фитнес-клубов и новые права, среди которых возможность проводить спортивные мероприятия и готовить граждан к сдаче норм ГТО.