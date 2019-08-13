Преступная безответственность: в Красноярске едва не погиб оставленный в закрытой машине годовалый ребенок

Безответственное отношение матери едва не стало причиной гибели годовалого малыша в Красноярске. Женщина оставила ребенка в закрытой машине, стоящей под палящим солнцем.

Плачущего в автокресле малыша заметили прохожие. Они подняли тревогу. Начали искать хозяйку машины, которая явилась через полчаса, когда люди уже были готовы любыми подручными средствами вскрыть автомобиль.

Женщина, узнав о случившемся, даже не забеспокоилась о здоровье ребенка. Наоборот, шутила, уверяла, что все опасения излишни и что малыш отлично спит в машине, если она ненадолго уходит по делам.

Подобные случаи не всегда заканчиваются благополучно. Так в августе прошлого года жительница подмосковного Ступино оставила пятилетнего сына в закрытом автомобиле, а сама ушла на собеседование. Женщина отсутствовала три часа, а по возвращении обнаружила мальчика мертвым. Позже по факту данного инцидента СК РФ возбудил уголовное дело.