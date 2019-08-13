У стен Кремля возводят трибуны для фестиваля «Спасская башня»

На Красной площади в Москве 23 августа откроется международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». У стен Кремля к этому событию возводят трибуны на семь с половиной тысяч зрителей.

Каждый вечер по 1 сентября на главной площади страны будут выступать лучшие оркестры со всего мира. Для тех, кто не сможет присутствовать на вечерней программе, музыканты также выступят в театрах и парках по всей столице. Кроме того, дневные сольные выступления на Красной площади увидеть и услышать бесплатно сможет каждый желающий.

Участниками «Спасской башни» станут артисты из 12 стран, среди которых и признанные звезды: Мирей Матье, Тамара Гвердцители, Игорь Бутман и другие. Помимо музыки, посетителей ждут торжественные шествия, танцевальные номера, выступления Кремлевской школы верховой езды, а также детские конкурсы, мастер-классы и квесты.