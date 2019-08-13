В Алеппо начались масштабные восстановительные работы

В восточном Алеппо кипит работа. В солнечный полдень в тени около 45 градусов по Цельсию. Однако работы по восстановлению инфраструктуры не прекращаются даже под палящим солнцем.

Район Бустан аль-Баша заселен уже на 70 %. Основные коммуникации уже подведены, есть в районе и электричество, его отключают теперь лишь на три часа в день, чтобы электрики могли подключить еще несколько домов. Сейчас основной упор строители делают на дороги.

«Дороги очень важны, в этом районе уже восстановлена канализация, уже есть вода, если люди увидят, что здесь уже можно жить, они будут возвращаться и помогать восстанавливать свои дома», - говорит глава рйона Зият Айбаджи.

Возвращающиеся в страну беженцы, действительно, в большинстве своем задействованы на стройке. Саддам во время войны увез свою семью к родственникам в Иран. Узнав о том, что возвращаться в родной город стало безопасно, не раздумывал ни минуты.

«Я вернулся в Алеппо всего четыре месяца назад. С работой вообще никаких проблем не было, до войны я тоже работал на стройке. Так что мне оставалось только выбрать, где именно буду работать. Вот решил, отстраивать свой район заново», - рассказал строитель Саддам Хусейн эль-Али.

Работы идут в графике, через пару месяцев Саддам будет заново возводить и стены своего дома. Руководство района и начальство на стройке уже пообещали ему, что он первым из жильцов получит ключи от своей квартиры.

С каждым днем в Сирию возвращается все больше беженцев, и вопрос расселения всех этих людей стоит как никогда остро.