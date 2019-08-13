В Белом море с экскурсионного судна эвакуировали пассажиров

В Белом море провели эвакуацию пассажиров с экскурсионного судна. Оно село на мель в девяти километрах от города Беломорск.

Из ближайшего порта к месту происшествия около 23 часов 12 августа выдвинулись два плавательных средства для эвакуации.

«В 5:20 в акватории Белого моря эвакуация пассажиров с экскурсионного судна "Сапфир" успешно завершена», – сообщили в ГУ МЧС России по Республике Карелия 13 августа.

Ранее в Белом море потерялась группа туристов-байдарочников. Спасателям удалось обнаружить их на одном из островов, где путешественники пережидали непогоду.