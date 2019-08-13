«Не могу поверить»: видео с издающими неожиданные звуки гепардами стало хитом в Сети
Оказалось, что большие кошки умеют не только рычать.
© Видео: jray05 twitter © Фото: jray05 twitter
Пользователей Сети изумили звуки, которые способны издавать гепарды. Оказалось, что эти животные могут мяукать как кошки.
Ролик с мяукающим гепардом разместил в Twitter пользователь Justin E. Ray.
«Не могу поверить. Я только что узнал, что гепарды не рычат, а мяукают как кошки», – написал перепостивший видео юзер под ником Shafeeq.
Комментаторы удивились «настоящему» голосу гепарда и отметили, что видео очень милое. Оригинальный ролик уже набрал 274 тысячи отметки «мне нравится» и 94 тысячи репостов.
Ранее в Сети появилось видео с дракой леопардов, которые не поделили пойманного кабана-бородавочника. Пока хищники выясняли отношения, добыче удалось сбежать.