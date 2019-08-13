«Правый анархизм»: на Украине рассказали об идеологии партии Зеленского

При идеологии либертарианства, которой собирается придерживаться украинская пропрезидентская партия «Слуга народа», страна не будет нести социальных обязательств. Такое заявление сделал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.

«Определение “либертарианство” применительно к идеологии партии Зеленского - это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство - это, по сути, правый анархизм», - сказал он.

Видеозапись выступления политолога была опубликована на YouTube-канале «Голос.ua».

Богатырев также напомнил, что уже поступали предложения отменить бесплатное высшее образование и перевести обучение в школах на частично платную основу. Кроме того, по его словам, были заявления по страховой медицине, «по сути - платной».

Специалист убежден, что в конечном результате Украина может стать государством без социальных обязательств, которому граждане продолжат платить большие налоги, включая «скрытые налоги, заложенные в коммуналку и так далее».