Оззи Осборна признали генетическим мутантом

В генах знаменитого британского музыканта Оззи Осборна обнаружена генетическая мутация, которая делает его практически не восприимчивым к алкоголю.

В 2010 году ученые из Массачусетса, изучающие геном человека, пригласили рок-певца для исследования его генов. Они предположили, что у Осборна существует некая особенность, которая позволила дожить музыканту до преклонного возраста (в декабре певцу исполнится 71 год), при этом употребляя огромное количество алкоголя.

Результаты работы описал в своей книге профессор медицинской школы Университета Индианы Билл Салливан, рассказав о влиянии ДНК на поведение человека. По словам профессора, Оззи «определенно, генетический мутант». Салливан считает, что именно в генах человека задаются разные предрасположенности. Например, любовь к сладкому, кофе и тд, пишет New York Post.