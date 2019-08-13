Новая угроза: тайфун «Кроса» грозит Приморью наводнением

Синоптики обеспокоены тайфуном «Кроса», который выйдет в Японское море уже 16-17 августа. По словам метеорологов, он может двинуться на Приморье и вызвать очень сильные дожди, что приведет к большому наводнению.

Метеорологи рассматривают различные варианты развития событий. В частности, после того, как тайфун выйдет на южную часть моря, он начнет смещаться на северо-восток, а вот дальше проследить его траекторию пока затруднительно.

«Дальнейшие расчеты траектории несколько отличаются друг от друга: тайфун может пройти над островом Хоккайдо и уйти в Тихий океан, либо выйти на северо-восток Приморского края», - сообщает Примгидромет.

Специалисты отмечают, что тайфун в любом случае окажет влияние на погоду в Приморском крае: сильные дожди будут сопровождаться ветром, порывы которого достигнут 22 метров в секунду. У мысов и вовсе ожидается до 28 метров в секунду.

Кроме того, синоптики предостерегают о высоте волн, которые в заливе Петра Великого и на участке Поворотный-Золотой могут достигать 3,5 метров.

В то же время с приграничных районов Китая начнет смещаться активный атмосферный фронт - дожди ожидаются на западе Приморья. Не исключено выпадение до двух месячных норм осадков.

Сейчас на севере края и отдельных западных районов водность некоторых рек превышает норму в 1,5-2,5 раза. Также существует угроза подтопления низин и хозяйственных объектов. Ситуация может стать опасной для низководных мостов.

Ранее сообщалось, что в Приморье из-за тайфуна «Лекима» выпало около половины месячной нормы осадков. Сильные дожди могут спровоцировать выход рек из берегов и наводнение.