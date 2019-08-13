В Амурской области на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

На обновленном памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам в поселке Дипкун появилось изображение солдат в форме НАТО. На инцидент обратил внимание депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.

Памятник расположен в центре поселка. Ветелкин отметил, что монументу почти 20 лет. При этом Североатлантический Альянс был основан через несколько лет после окончания Второй мировой войны, а именно - в августе 1949 года. На памятнике в Дипкуне изображены солдаты с оружием, которое было принято на вооружение в 1960-е годы.

«Народ, проживающий в поселке Дипкун, негодует по этому поводу. На памятнике изобразили солдат НАТО, с автоматами М-16», - рассказал Ветелкин.

Он добавил, что администрация Тындинского района «не имеет к этому никакого отношения».

Вместе с тем Ветелкин уточнил, что направил запрос в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области. В ответ пришло сообщение, что памятник не состоит в реестре культурного наследия. Ветелкин отметил, что теперь необходимо узнать, кто производил работы на памятнике, после чего следует добиться изменений, сообщает интернет-портал Gazeta-bam.ru