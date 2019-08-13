Ученые предложили улучшить бородинский хлеб

Ученые Южно-Уральского государственного университета предложили внести изменения в рецептуру знаменитого ржаного бородинского хлеба. По их мнению пищевая ценность этого продукта уже не соответствует современным стандартам здорового питания.

«Поэтому ученые Южно-Уральского государственного университета разработали и запатентовали свою рецептуру хлеба «Бородинский» с использованием семян чиа и кунжута», - рассказали представители вуза.

Новый хлеб ученые назвали «Бородинский улучшенный», в нем предполагается повышенное содержание белка, липидов, пищевых волокон и минеральных элементов.

По словам разработчиков нового рецепта, смесь муки из семян чиа и кунжута содержит рекордное количество меди, кальция, железа и других минералов. Хлеб из такой муки будет отличаться сбалансированным аминокислотным составом и повышенной пищевой и биологической ценностью, сообщает РИА Новости.