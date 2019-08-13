В РПЦ отреагировали на инцидент с крещением ребенка в Гатчине

На инцидент с грубым крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием обратили внимание в РПЦ. По словам председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, данный случай актуализирует проблему подготовки к таинству крещения. Он подчеркнул, что именно этому процессу священноначалие придает большое значение.

Он добавил, что если к моменту крещения между священником и родителями было налажено доверие, то подобные случаи будут исключены.

Представитель РПЦ также отметил, что таинство должно совершаться в общине, где между ее членами «должны царить любовь и внимание».

«Крещение не может стать тем, чем оно должно быть, если с одной стороны "анонимный требополучатель", а с другой - "безразличный требоисполнитель"», - заключил Легойда.

Ранее сообщалось, что священник, который жестоко обращался с ребенком во время обряда крещения в храме на территории Гатчинского района Ленинградской области, был отстранен от служения.

Кадры ритуала с его участием появились в СМИ 12 августа. Во время таинства священнослужитель не церемонился с ребенком, несколько раз с силой окуная малыша в воду. Фотия не смутили ни плач малыша, ни попытки матери забрать его.