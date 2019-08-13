Пошло на убыль: впервые за несколько недель в Сибири начала снижаться площадь лесных пожаров

За последние сутки площадь лесных пожаров в России сократилась на 6%. В общей сложности сейчас активно тушат 202 лесных пожара, площадью 283,2 тысячи гектаров, из них 146,7 тысяч гектаров в Иркутской области, 126,1 тысяча гектаров в Красноярском крае. В понедельник, 12 августа, было ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5,9 тысяч гектаров.

В ликвидации лесных пожаров в Сибири задействованы более 4 тысяч человек, около 500 единиц техники и свыше 50 воздушных судов. С конца июля зону задымления, в которую попадали населенные пункту удалось сократить в 4,5 раза.

По мнению специалистов, площадь лесных пожаров в Сибири будет постепенно сокращаться из-за обильных дождей, пишет РИА Новости с ссылкой на Авиалесоохрану.

Ранее, в Госдуме было проведено совещание, на котором обсуждалась ситуация с лесными пожарами в Сибири. По словам заместителя главы МЧС Игоря Кобзева, большая часть возгораний произошла рядом с дорогами. На этом основании можно сделать вывод, что одной из основных причин пожаров можно называть неосторожное обращение с огнем.