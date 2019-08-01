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СМИ: магазины начнут штрафовать за неправильную выкладку продуктов

Тамара Астапенкова
03:46 01.08.2019
С 1 июля в России изменился порядок продажи молочных продуктов, согласно которому товары с заменителем молочного жира должны стоять на отдельных полках.
СМИ: магазины начнут штрафовать за неправильную выкладку продуктов
© Фото: pixabay

В ближайшее время крупные ритейлеры могут столкнуться со штрафами из-за неправильной трактовки норм о продаже молочных продуктов, которые вступили в силу 1 июля.

Дело в том, что Роспотребнадзор и ритейлеры новые правила трактуют по-разному. В торговых сетях считают, что достаточно визуального отделения молочной продукции без растительных жиров от товаров с заменителем молочного жира. Для этого были введены специальные надписи на ценниках: «СЗМЖ» (с заменителем молочного жира) и «БЗМЖ» (без заменителя молочного жира). Кроме того, ценники отличаются по цветам, а в торговых залах стоят информационные плакаты.

В Роспотребнадзоре считают, что этого недостаточно и уверены, что подобную продукцию нужно разводить по разным полкам. В связи с этим, ведомство уже проинформировало торговые сети, что их могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, пишут «Известия».

Ранее Минпромторг совместно с Роспотребнадзором разработал для торговых сетей специальные методические рекомендации, согласно которым молочную продукцию можно выкладывать на полках: с применением разделителей, с дополнительным оформлением, в отдельных холодильниках. Так же были даны рекомендации об изменении информационного сопровождения товаров: специальные надписи на ценниках, дополнительное цветовое оформление и многое другое. По мнению Минпромторга, соблюдение этих рекомендаций, позволит торговым сетям предоставлять потребителям необходимую и достоверную информацию. При этом в министерстве напомнили, что в постановлении не предусматривалось «физическое» разделение молокосодержащей и молочной продукции.

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