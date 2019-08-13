Драгоценный след: россиянка попыталась пересечь границу с Китаем в набитых золотом кроссовках

Десять слитков золота попыталась незаконно провезти россиянка при пересечении китайской границы в поселке Забайкальск. На подозрительное поведение женщины обратили внимание читинские таможенники: именно они остановили злоумышленницу.

Как уточняется в пресс-службе Читинской таможни, обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя.

«При личном таможенном досмотре туристка добровольно выдала десять слитков из желтого металла, общим весом 1 870,27 граммов. Слитки были спрятаны в кроссовках под стельками», - говорится в сообщении.

По подсчетам специалистов, оценочная стоимость слитков составляет более четырех миллионов рублей. Туристка рассказала, что золото якобы досталось ей по наследству от родственников: драгоценный металл она собиралась продать в Китае.

Сотрудники таможни обратили внимание на то, что слитки сделаны кустарным способом: на них отсутствовала промышленная проба, также не было документов, подтверждающих факт изготовления или приобретения изделий.

«Вероятно, золото добыто незаконно. В Забайкальском крае много золотодобывающих предприятий, а также "черных" золотодобытчиков», - отметили специалисты.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов. Россиянке грозит от трех до семи лет лишения свободы.