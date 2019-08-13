Повар, кассир и педагог: составлен список самых востребованных профессий в России

Список наиболее популярных профессий в России возглавили продавец-кассир, повар и педагог профессионального обучения. Такие выводы были сделаны на основе исследования по предварительным результатам опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

В десятку наиболее пользующихся спросом профессий также вошли юрист, специалист по социальной работе, педагог дополнительного образований детей и взрослых, специалист по закупкам, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что к 1 сентября 2020 года Минпросвещения планирует исключить около 100 профессий из перечня специальностей среднего профобразования. Сообщалось, что специальности будут исключаться на основе данных за последние 5 лет. И выбираться по принципу: на них «никто или почти никто не поступал». В список сокращенных профессий попали: «ткач», «сушильщик в бумажном производстве», «сборщик изделий электронной техники», «изготовитель эмалированной посуды», «вышивальщица», «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн» и многие другие.