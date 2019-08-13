Пять погибших и четверо раненых: в Якутии произошло смертельное ДТП

На 379-м километра федеральной трассы «Лена» в Якутии столкнулись две автомашины. В результате ДТП пять человек погибли, четверо пострадали. Спасателями были проведены работы по деблокировке погибших.

На место дорожно-транспортного происшествия выехала оперативно-следственная группа. Проводятся все необходимые мероприятия для выяснения причин аварии, сообщается в пресс-службе управления МЧС по региону.

Ранее стало известно о пяти погибших и девяти пострадавших в результате ДТП, случившегося 11 августа на Рижском шоссе в Шаховском районе Подмосковья. В результате столкновение микроавтобуса, легкового и грузового автомобиля, все пассажиры легковушки погибли.