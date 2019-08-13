Российские космонавты могут впервые получить композитный скафандр

Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе может быть впервые изготовлен из композитных материалов. Об этом сообщил генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Не исключаю, что попытаемся сделать композитную кирасу (жесткий корпус скафандра – прим. ред.). Хотя, с точки зрения радиационной защиты, нынешняя алюминиевая кираса дает дополнительную защиту жизненно важных органов», - отметил он.

Композитные материалы широко применяются в аэрокосмической отрасли. Благодаря использованию композитов можно уменьшить массу конструкции при сохранении или улучшении ее механических характеристик.

В космической технике из композитов производятся силовые конструкции космических аппаратов, уточняет РИА Новости.

Скафандр для космонавтов является важнейшим элементом: буквально недавно американское аэрокосмическое агентство (NASA) отменило исторический выход женского дуэта в открытый космос из-за того, что девушкам оказалось нечего надеть.