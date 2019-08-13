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Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке

Тамара Астапенкова
03:44 13.08.2019
Документ расширяет список участников накопительно-ипотечной системы.
Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке
© Фото: Минобороны РФ

Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 августа текущего года.

Теперь к участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения отнесены сержанты, старшины, солдаты и матросы, которые поступят на военную службу после 31 декабря 2019 года. При этом общая продолжительность их службы по контракту должна составлять 3 года.

В результате, документ расширил список участников. Но при этом оставил единственный способ получения жилья для поступивших на службу после 31 декабря 2019 года только через военную ипотеку. Это сделано для того, чтобы исключить возможность получения повторного сверхнормативного жилья.

Напомним, накопительно-ипотечная система была разработана 14 лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2007 году военнослужащие начали получать первые свидетельства.

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