Нетрезвый боец ВСУ прострелил сослуживцу ногу из-за разногласий
Нетрезвый боец ВСУ в ходе конфликта прострелил ногу своему сослуживцу. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Золотое-4, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, между бойцами ВСУ произошла драка. Оба украинских военнослужащих находились в состоянии алкогольного опьянения.
«В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием и прострелил ногу своему сослуживцу», - сказал Филипоненко.
Вместе с тем он добавил, что злоумышленник во избежание ответственности за произошедшее попытался скрыть факт преступления от вышестоящего командования. Боец ВСУ представил ранение сослуживца как якобы полученное в результате обстрела со стороны подразделений НМ ЛНР. Выступление Филипоненко было опубликовано на YouTube.
Накануне в рядах ВСУ произошел аналогичный случай: пьяный украинский командир открыл огонь по своим подчиненным, пытавшимся покинуть позиции. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Троицкое.