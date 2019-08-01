Дым сибирских пожаров парализовал работу аэропорта в Чите

Аэропорт Читы перестал принимать самолеты из-за тумана 1 августа. На онлайн-табло воздушной гавани утренние рейсы отображаются с большими задержками по времени.

Борт «Уральских авиалиний» из Москвы в Читу пришлось направить на запасной аэродром в Улан-Удэ.

«У нас туман, самолеты не принимаем, один московский рейс компании "Уральские авиалинии" направлен на запасной аэродром в Улан-Удэ», – сообщили ТАСС в справочной аэропорта, не уточнив, когда авиасообщение будет восстановлено.

Днем 31 июля в Читу пришел дым от лесных пожаров с территории Бурятии и Иркутской области, жители города почувствовали в воздухе запах гари. Смог смешался с туманом после дождей и завис над городом из-за безветренной погоды.

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Ранее из-за сибирских пожаров рейс из Москвы в Иркутск экстренно приземлился в Красноярске. Совершить посадку в пункте назначения помешали дым и туман.