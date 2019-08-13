Президент Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство туризма и внешней торговли. Кроме того, он осуществил ряд назначений в министерствах и ведомствах.

Например, Рауль Альфонсо Паредес из Национальной гвардии был назначен министром общественных работ, а Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес стал министром экосоциализма.

«Важная задача, которая предполагает защиту окружающей среды как фундамента для развития жизни человека», - написал Мадуро в своем Twitter.

Кроме того, министром университетского образования был назначен молодой адвокат Сесар Габриэль Тромпис Секкони. Министром горнорудной промышленности и экологии стал Гилберто Пинто Бланко, а министром по делам женщин и гендерного равенства - Асиа Яхайра Вильегас Польхак. Ванеса Монтеро Лопес теперь будет возглавлять министерство сельского хозяйства.

Мадуро также отметил, что министром туризма и внешней торговли стал Феликс Рамон Пласенсиа Гонсалес.

В заключение президент Венесуэлы пожелал новоизбранным министрам успехов.

Ранее Мадуро назначил группу специалистов, ответственную за комплексное развитие страны.