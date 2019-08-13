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Сила в правде: помогавший ополченцам украинец пытается отменить решение о депортации из России

Наталия Майорова
02:05 13.08.2019
Украинец вспоминает, что потерял все, что имел, из-за пророссийской позиции в 2014 году. И теперь он надеется, что Россия не отдаст его «на расправу Украине».
Сила в правде: помогавший ополченцам украинец пытается отменить решение о депортации из России
© Фото: RT, фото из личного архива

Бывший сотрудник правоохранительных органов Украины, уроженец Львовской области Игорь Пац с началом «евромайдана» занял пророссийскую позицию и помогал ополченцам. RT в своем проекте «Не один на один» отмечает, что в конце 2014 года мужчина был задержан украинскими спецслужбами: в отношении него возбудили уголовное дело о теракте. Позже Пац был освобожден в рамках обмена военнопленными между Украиной и ДНР. Мужчина некоторое время жил в России, где получил временное убежище, но в марте прошлого года ему отказали в пролонгации статуса. Преследование Паца на Украине продолжается и сейчас: на сайте МВД страны он числится в розыске, его данные опубликованы на сайте «Миротворец».

«Я всегда считал, что русские, украинцы и белорусы - это братские народы, которые всегда должны сохранять дружеские отношения. Я считал, что Украина, в том числе и ее западная часть, может остаться частью этого общего пространства. Поэтому решил по мере своих возможностей содействовать этому», - рассказал Пац.

В настоящее время Пац находится в РФ нелегально и пытается отменить решение о депортации в суде: любая проверка документов может грозить ему тюремным сроком до четырех лет за незаконное пересечение границы. По словам мужчины, он осознает свое правонарушение, однако, по его словам, «не было другого выхода».

Пац отмечает, что ему нужна возможность спокойно жить и работать: никакие преференции или льготы ему не требуются. Мужчина вспоминает, что в 45 лет потерял все, что имел, из-за пророссийской позиции. И теперь мужчина надеется на то, что Россия не отдаст его «на расправу Украине».

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