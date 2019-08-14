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Поставки самолетов Boeing сократились на 38%

Наталия Майорова
00:07 14.08.2019
Компания Boeing в текущем году поставила заказчикам 258 самолетов в период с января по июль. За прошлый год этот показатель находился на отметке в 417 воздушных средств.
Поставки самолетов Boeing сократились на 38%
© Фото: boeing.com

В 2019 году американская компания Boeing поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате авиакомпания уступила корпорации Airbus по данному показателю.

Компания Boeing в текущем году поставила заказчикам 258 самолетов в период с января по июль. За прошлый год этот показатель находился на отметке в 417 воздушных средств. За аналогичный период корпорация Airbus поставила 458 самолетов.

Ожидается, что по итогам года Airbus должна превзойти своего главного конкурента и стать крупнейшей авиастроительной компанией мира. По данным газеты The Wall Street Journal, Boeing уже пятый месяц подряд не получает ни одного заказа на Boeing 737 MAX.

Эксплуатация данной модели самолета была приостановлена после двух крупных авиакатастроф: 10 марта в Эфиопии и в октябре 2018 года в Индонезии. Тогда жертвами крушений стали 346 человек.

Российское небо для самолетов Boeing 737 МАХ закрыто с 14 марта 2019 года. Аналогичное решение приняли авиационные власти Европы, США и других стран.

Ранее сообщалось, что пассажирские самолеты Boeing 737 модификации MAX возобновят полеты не раньше следующего года. Перед этим лайнеры пройдут целый ряд тестов и испытаний. Таково требование европейских авиарегуляторов к Федеральному авиационному управлению США.

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