Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае необходимости. По словам американского лидера, правила ВТО помогают некоторым странам «пользоваться» США для своего обогащения.

В качестве примера он привел Китай. По его словам, производство этой страны стало заметно расти после ее вступления в организацию. Трамп также отметил, что в его президентство Вашингтон начал выигрывать больше споров в ВТО.

«Мы уйдем, если придется», - сказал Трамп во время выступления на химическом заводе в Пенсильвании, пишет The Straits Times.

Напомним, что с 1 сентября США вводит пошлины в 10% на «оставшийся» импорт из Китая. Сумма оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.