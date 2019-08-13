На Украине поделились «планом Б» на случай прекращения транзита газа

Киев имеет так называемый «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Он отметил, что не иметь «плана Б» было бы «совершенно безответственно». Данилюк вместе с тем добавил, что Украина нуждается в транзите газа потому, что получает от этого «три миллиарда доходов». О какой валюте идет речь, политик уточняет не стал.

Данилюк убежден, что Киев все же сможет выжить без транзита российского газа, поскольку страна уже проходила через «очень сложные вызовы».

«Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны», - цитирует его «BBC Украина».

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у Украины есть единственный путь в решении газового вопроса, и заключается он в попытках договориться с Россией.